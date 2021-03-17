وزير سابق: لقاحات كورونا تُباع في أسواق العراق

شفق نيوز/ كشف وزير عراقي سابق، الثلاثاء، عن حصوله على معلومات تفيد بأن لقاحات فيروس كورونا في أسواق العراق.

وقال وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، "عرفت ان لقاحات تباع في الاسواق العراقية بعيداً عن أعين الدوائر الصحية".

واعتبر أن "هذه جريمة ترتكب بحق المواطنين ويجب ان تلاحق، وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات الحكومية ووزارة الصحة تحديداً".

وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت وكالة شفق نيوز، قبل عدة أسابيع، بأن كبار المسؤولين الحكوميين والحزبيين في البلاد يقومون بشراء اللقاحات من الصين ويقومون بتطعيمها لأنفسهم وعائلاتهم والمقربين منهم بصورة بسرية.

كما أفاد الجنابي، وهو أيضا سفير العراق السابق لدى تركيا، بأنه تلقى لقاح سينوفارم قائلاً "أكملنا اللقاح ورضينا بالسينوفارم لقاحاً أمينا".

وأشار إلى أن هناك محاولات كبيرة بما فيها على المستوى الأوربي والأمريكي تجري لتسييس "سوق" اللقاحات المتاحة ضد فيروس كورونا.

وأضاف أن الدول الاوربية توقفت عن اعطاء لقاح أسترازينيكا البريطاني لمواطنيها، فيما تواصل بريطانيا واستراليا استخدامه وتؤكدان أنه آمن (137 حالة تجلط الدم حصلت من أصل 17 مليون شخص حصلوا على اللقاح وهي نسبة قليلة جداً ولم يثبت للآن صلتها باللقاح).

وأردف الجنابي بأن "هناك ضغطا أمريكيا كبيرا على منع البرازيل من استيراد واستخدام اللقاح الروسي سبوتنك". منوها إلى أن "الصين تتبرع بأعداد كبيرة من اللقاحات للدول الأخرى بما فيها العراق، والإصابات في الصين نادرة جدا (13 حالة فقط يوم أمس) مقابل عشرات الآلاف الاصابات في الدول الأوربية".

وختم بالقول، "باعتقادي ان جميع اللقاحات آمنة ولكن التسييس ومحاولات لا اخلاقية أخرى تثير الرعب احيانا حول هذا اللقاح او ذاك".