وزير الإعمار والإسكان يقدم كشفاً بمشاريع البنى التحتية في بغداد والمحافظات

شفق نيوز/ كشف وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، يوم الاثنين، عن عدد مشاريع فك الاختناقات المرورية المنفذة في العاصمة بغداد وكلفها المالية، مؤكداً أن هناك مشاريع للبنى التحتية في جميع المحافظات يجري إنجازها، فيما دعا الوزارات الأخرى إلى الإعلان عن مشاريعها.

وقال ريكاني في تغريدة على حسابه في منصة "X"، تابعتها وكالة شفق نيوز إن عدد مشاريع فك الاختناقات لمدينة بغداد 18 مشروعاً وتتضمن ستة أنفاق و41 مجسراً وخمسة جسور عابرة لنهر دجلة".

وبين أن كلفة هذه المشاريع بلغت "تريليوناً و866 ملياراً و871 مليوناً و815 ألفاً و600 دينار، والمصروف الفعلي على هذه المشاريع 786 ملياراً و23 مليوناً و188 ألفاً و967 ديناراً".

وأضاف "بلغت تعاقدات مشاريع الوزارة للعامين 2023 و2024 في المحافظات تريليونين و844 ملياراً و858 مليوناً و911 ألف دينار، وبلغ المصروف الفعلي 721 ملياراً و200 مليون دينار".

وتابع ريكاني "هنالك مشاريع للبنى التحتية للوزارة في المحافظات كافة قيد الإجراء في وزارتنا ووزارتي المالية والتخطيط بقيمة تزيد عن ثلاثة تريليونات ونصف التريليون دينار، جزء كبير منها سيحال هذا العام".

وأوضح "وبذلك تكون المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات أكثر أربع مرات من مبالغ مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد والتي كانت حاجة ملحة فعلاً وتشرفت وزارتنا بتنفيذها".

وختم ريكاني بالقول "هذا فقط في وزارتنا، وأدعو الوزارات الأخرى ووزارة التخطيط لبيان الأرقام للوزارات الأخرى".