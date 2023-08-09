وزير الإعمار: المدن الجديدة ستوفر 200 ألف وحدة سكنية

شفق نيوز/ كشف وزير الإسكان والإعمار، بنكين ريكاني، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمدن الخمس المقرر إنشاؤها في بغداد وبابل وكربلاء ونينوى ومدينة الفلوجة، لافتاً إلى أنها ستوفر قرابة 200 ألف وحدة سكنية.

فيما يتعلق بالمدن الجديدة، قال ريكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "خمس مدن جديدة في محافظات (بغداد، بابل، كربلاء، نينوى، الفلوجة)، وكان من المفترض أن يتم فتح عطاءات الشركات المستثمرة للمدن يوم 30 تموز الماضي، لكن طلبوا التمديد إلى 15 آب الجاري".

وأضاف أن "الأسبوع المقبل سيتم فتح العطاءات، وهناك عدداً جيداً من الشركات الأجنبية والعربية، قدمت عطاءاتها للاستثمار في المدن الجديدة الخمس التي تم الإعلان عنها في وقت سابق".

وأوضح ريكاني، أن "بعد يوم 15 من الشهر الجاري، سيتم فتح العطاءات والنظر في المشاريع المقدمة لبناء المدن وفق النظام العمودي والأفقي، وأن المدن الخمس الجديدة في المحافظات المذكورة ستوفر قرابة 200 ألف وحدة سكنية".

وكانت وزارة الإعمار والإسكان، قد أعلنت في 1 حزيران 2023، استحداث مدن جديدة في خمس محافظات، فيما أكدت هيئة الاستثمار أن العراق بحاجة إلى نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن.

وقال وزير الإعمار بنكين ريكاني خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء وحضرته وكالة شفق نيوز حينها، إن تنفيذاً للبرنامج الحكومي تم في السابع من آذار الماضي تشكيل لجنة لاستحداث مدن جديدة، وتم عقد اجتماع مع اللجنة العليا للاستثمار والإعمار والذي وافق على استحداث خمس مدن جديدة في بغداد والموصل وكربلاء والحلة والفلوجة.