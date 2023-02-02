وزير: الأراضي العراقية الرطبة تتعرض لأعلى معدلات الانحسار وقد يؤدي ذلك لتردي التنوع البيولوجي

شفق نيوز/ حذر وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، يوم الخميس، من أن الأراضي الرطبة في العراق تتعرض لأعلى معدلات الانحسار والفقدان والتدهور، متوقعا تردي التنوع البيولوجي في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره حفل للوزارة بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة، وتوقيع اتفاقية رامسار والذي يعد اليوم العالمي للأراضي الرطبة وتحت شعار (لقد حان الوقت لإستعادة الأراضي الرطبة).

وقال وزير الموارد المائية خلال كلمة ألقاها في الاحتفال، إن الوزارة تعمل على تطبيق الدراسة الإسترايجية فيما يخص تأمين حصة مائية للإهوار ، مضيفاً أن للأراضي الرطبة أهمية حيوية للناس وللطبيعة نظراً للقيمة الأصيلة لهذه النظم الإيكولوجية والفوائد والخدمات المحيطة منها، بما في ذلك مساهماتها على جميع الأصعدة البيئية والإيكولوجي والاجتماعية والاقتصادية والثقافية و في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورفاه الإنسان.

وبين أن الأراضي الرطبة تعتبر جوهر وأساس الأنظمة البيئية الأخرى والمناخنا، حيث توفر خدمات النظم البيئية كتنظيم المياء والتحكم في الفيضانات وتنقية المياه .

وإشار الوزير ذياب إلى أن الأراضي الرطبة في العراق من بين النظم الإيكولوجية التي تتعرض لأعلى معدلات الإنحسار والفقدان والتدهور ومن المتوقع تواصل تردي مؤشرات الاتجاهات السلبية الراهنة في التنوع البيولوجي ووظائف النظم الإيكولوجية يفعل مسببات مباشرة وغير مباشرة واهمها الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأوضح أن الأراضي الرطبة تعد حلاً طبيعياً لمواجهة هذه التغيرات التي باتت من محددات العصر الحديث ، فهي تمتص ثاني أكسيد الكربون كما تساعد الأراضي الرطبة على إبطاء الاحتباس الحراري وتقليل التلوث بالإضافة الى الحد من الكوارث الطبيعية و تعزز المرونة في مواجهة تغير المناخ.

وتابع وزير الموارد المائية من الضروري أن نقوم برفع الوعي وعلى المستويين الوطني والعالمي بشأن الأراضي الرطبة مما يحقق حرف مسار فقدانها السريع وتشجيع الإجراءات المتخذة لصونها واستعادتها.

وأكد على حرص الوزارة على توحيد الجهود للحفاظ على أراضينا الرطبة، بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات وبالتعاون مع السكان المحليين للنهوض بالقدرة المؤسسية بالآليات والموارد والمهارات اللازمة لتحقيق الشراكة بين هذه الاطراف.

ودعا الوزير إلى العمل جنباً إلى جنب مع وزارة الموارد المالية / مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية لتطوير الأعمال والمشاريع المهمة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين .

من جانبه بين مدير عام مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية حسين علي الكناني الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على الأهوار.