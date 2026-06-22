وزير النقل يكلف علاء عبيد بإدارة الشركة العامة لموانئ العراق

شفق نيوز- بغداد

أصدر وزير النقل، وهب سلمان الحسني، يوم الاثنين، أمراً وزارياً بتكليف علاء عبد الحسن علي عبيد بإدارة مهام الشركة العامة لموانئ العراق لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن مكتب وزير النقل، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تقرر تكليف عبيد بإدارة الشركة العامة لموانئ العراق لمدة ثلاثة أشهر، لحين تعيين بديل وفقاً للقانون.

ونص الأمر الوزاري على أن القرار يُنفذ اعتباراً من تاريخ المباشرة، استناداً إلى الصلاحيات المخولة للوزارة وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلق بإدارة المناصب بالوكالة.

وقرر وزير النقل، أواخر شهر أيار 2026 سحب يد المدير العام لشركة موانئ العراق فرحان الفرطوسي، وتكليف علاء عبد الحسن علي عبيد العكيلي، بتمشية أعمال الشركة العامة لموانئ العراق وكالة طيلة مدة سحب اليد أصولياً.