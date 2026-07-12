وزير النقل يقرر سحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية وتكليف بديل عنه (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

قرر وزير النقل وهب الحسني، يوم الأحد، سحب يد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية.

وجاء في نص الأمر الوزاري، الذي ورد لوكالة شفق نيوز: لمقتضيات مصلحة العمل وإستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا تنسب الآتي، تنسب سحب يد مناف عبد المنعم عاجل، مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لمدة 60 يوما.

وفيه: يكلف مصطفى طالب يوسف، بتمشية أعمال الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية طيلة مدة سحب اليد أصوليا.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن مؤخرا، استرداد 19 مليار دينار بقضية "فساد مالي" في الخطوط الجوية العراقية.

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المبلغ جرى استرداده في إطار التحقيقات الخاصة بقضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية.