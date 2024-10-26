وزير النقل: مطلع العام المقبل سيشهد افتتاح مطار الموصل الدولي

شفق نيوز/ صرّح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، يوم السبت، بأن مطلع العام المقبل 2025 سيشهد افتتاح مطار الموصل الدولي في محافظة نينوى.

ووصل الوزير في وقت سابق من صباح اليوم الى نينوى، وعقد اجتماعا مع الشركة المنفذة لمشروع مطار الموصل الدولي لبحث آخر ما وصلت إليه الأعمال والإنشاءات في المشروع، وذلك بحضور محافظ نينوى وعدد من مسؤولي الوزارة والمحافظة.

وقال الوزير، إن أعمال الانشاء في مطار الموصل الدولي تصل الى 86‎%‎ مع وصول معدات واجهزة ملاحية قريبا.