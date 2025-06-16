وزير النقل لشفق نيوز: العراقيون العالقون في بعض الدول ستتم إعادتهم غداً جواً

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل رزاق السعداوي، يوم الاثنين، أن العراقيين العالقين في عدد من الدول ستتم إعادتهم جواً إلى مطار البصرة الدولي يوم غد.

وقال السعداوي لوكالة شفق نيوز "حصلت موافقة السلطات القبرصية على مرور الطائرات العراقية عبر أجواءها من أجل نقل العراقين من لبنان وتركيا وجورجيا".

وأضاف "ستكون العودة عبر مطار البصرة الدولي ابتداء من يوم غد الثلاثاء".

يشار إلى أن السلطات العراقية بدأت يوم الجمعة الماضي بغلق الأجواء العراقية على خلفية الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.