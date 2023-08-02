وزير النقل العراقي يكشف عن تسلم 6 طائرات بوينغ المتطورة

شفق نيوز / كشف وزير النقل العراقي، رزاق محيبس، يوم الأربعاء، تسلم العراق ست طائرات حديثة من شركة بوينغ، لتبقى 10 أخريات مجدولة خلال السنوات القادمة.

وقال محيبس، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى مطار بغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذا اليوم وصلت طائرتان من الطائرات الحديثة والمتطورة جدا ذات التكنولوجيا العالية، وهي من شركة بوينغ ضمن العقد المبرم بين العراق وشركة (بوين) على 16 طائرة من طراز B737-8 MAX".

وأضاف أن "لغاية الآن وصلت 6 طائرات وننتظر وصول 10 أخريات مجدولة على السنوات القادمة"، وهذا المشروع هو ضمن البرنامج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني"، مردفاً بالقول: "كما وعدنا وعاهدنا بأن نكون حريصين على تقديم أفضل الخدمات للشعب العراقي ولا سيما في مجال النقل، كوننا مختصين في قطاع النقل".

وأوضح وزير النقل العراقي، أن "وصول هذه الطائرات ودخولها للخدمة ضمن الأسطول العراقي منذ اليوم، يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة إلى المواطن العراقي بشكل خاص، وإلى المسافرين على الخطوط الجوية العراقية بشكل عام".

وتابع: "كذلك لا ننسى جهود المهندسين من أبناء الخطوط الجوية العراقية في نجاحهم في تصليح أول طائرة من الطائرات المتوقفة عن الخدمة والتي زاد على وقوفها أكثر من ثلاث سنوات، وللأسف الحكومات السابقة لم تتخذ أي إجراء اتجاه هذه الطائرات المتوقفة ولا سيما أنها طائرات حديثة".

وزاد بالقول: "باشرت كوادر الخطوط الجوية في تصليح هذه الطائرات ونجحت في إصلاح الطائرة الأولى التي دخلت للخدمة من يوم أمس، وهذا نجاح كبير للحكومة العراقية"، معبراً عن أمله أن تكون "كوادر الخطوط الجوية العراقية متابعة حثيثة بالعمل ليل نهار من أجل تصليح بقية الطائرات".