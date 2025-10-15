وزير النقل: ادخلنا 13 طائرة إلى أسطول "الطائر العراقي الأخضر" مع مطارين جديدين

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير النقل رزاق محيبس، يوم الثلاثاء، ادخال 13 طائرة جديدة إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية مع استكمال مطاري الناصرية ومدينة الموصل.

وقال محيبس، خلال كلمة له بافتتاح معرض ومؤتمر العراق الدولي للنقل والمطارات، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذا الحدث المهم يهدف لاستعراض آخر التطورات، ويشكل فرصة ثمينة لتعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في تبادل الخبرات والمعارف، ويشجع على الاستثمار".

وأضاف أن "التجارب اثبتت أن الأمم التي أدارت منظومة النقل استطاعت رسم سياسة البلاد"، مبيناً أن "وزارة النقل حققت خلال السنوات الماضية تطوراً بقطاعات النقل الجوي والبري والبحري".

وأوضح الوزير أنه "في الجانب البري فقد انضم العراق إلى المنظومة العالمية من خلال خطوة مهمة تمهد لمشروع طريقة التنمية، أما في الجانب الجوي فإن الوزارة عملت على استكمال مطاري الناصرية و الموصل بمنظومة متطورة، وادخال 13 طائرة جديدة من طرازات متعددة أبرزها من الشركات الأميركية العالمية، فضلاً عن انجاز 78‎%‎ من متطلبات رفع حظر الجوي الأوروبي على الطائر الأخضر".

وأشار محيبس، إلى أن "الورش التي تعقد في هذا الحدث بمشاركة خبراء يعزز المشاريع الاستراتيجي في القطاع النقل"، مستطردا القول إن "مشروع طريق التنمية (..) هو شريان حياة للفرص والاستثمار، وهو مشروع وطني يقوم على الحقوق ويتحول إلى جسر اقتصادي يربط الشرق بالغرب".

وتابع الوزير، قائلاً إن "إقامة هذا المعرض في بغداد هي رسالة واضحة بأن العراق يستطيع العمل، وأن قطاع النقل أصبح بوابة للتنمية والرفاهية البلد والعالم".

من جانبه، قال مدير الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، خلال كلمته في المؤتمر، إن "ميناء الفاو يمثل بوابة لأكبر مشروع اقتصادي في العراق"، مؤكداً اهتمام الحكومة بالحفاظ على سير تقدم العمل وإنجاز المشروع، مشيراً إلى أن "القطعة السابعة أصبحت جاهزة ولا يبقَ سوى القليل لتشغيل الميناء".

وأوضح الفرطوسي أن مشاريع ميناء الفاو تتسارع حالياً، إلى جانب إنشاء طريق سكك الحديد والبري الذي يربط الميناء بأوروبا، مؤكداً أن وزارة النقل عملت على تجهيز هذا الخط والممر الكامل للنقل.

وأضاف أن الحكومة لا تسعى اليوم فقط لتنفيذ الالتزامات، بل تهدف إلى جعل العراق من الدول الفاعلة التي تساهم في ربط المنظمات الدولية بقطاع النقل، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو ستنجز بحلول نهاية العام الحالي.

وختم حديثه بالقول إن "حكومة محمد شياع السوداني شكلت أكثر من فريق برئاسة وزير النقل مع الدول المشاركة في مشروع طريق التنمية لتطوير قطاع النقل".

وسبق لوزارة النقل العراقية أن أكدت، الشهر الماضي، استكمال 75% من برنامج "الأيوسا" التصحيحي في خطوات وصفتها بـ"المتسارعة" لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الخطوط الجوية العراقية.