وزير المياه العراقي يحيط "شفق نيوز" بطبيعة الإطلاقات التركية

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، يوم الخميس، أن نهر دجلة يشهد زيادة تدريجية في الإطلاقات المائية، عقب إعلان تركيا نيتها رفع الإيرادات المائية إلى البلاد بواقع 420 متر مكعب بالثانية، فيما أشارت إلى أن التأثير على محافظات الجنوب لن يكون سريعاً بسبب بُعد المسافة والفقدان أثناء الجريان.

وقال ذياب، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "نهر دجلة شهد زيادة بأكثر من 100 متر مكعب بالثانية مقارنة بالمطلق السابق، بينما لم تُسجل أي زيادة في نهر الفرات".

وأضاف أن "تحسن التدفقات سيكون تدريجياً، لكن تأثيره على البصرة لن يكون مباشراً، لأن المياه تحتاج إلى 21 يوماً للوصول من الموصل، مع فقدان جزء من الكمية أثناء عبورها بسبب العوامل التأثيرية على تدفقه".

وبيّن ذياب، أن "الوزارة تتابع حركة المياه وتعمل على ضمان التوزيع العادل وتجاوز التحديات التي تعرقل وصول الحصص الكافية إلى المحافظات الجنوبية".

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق.

كما أكد مصدر فني في سد الموصل لوكالة شفق نيوز، يوم الجمعة الماضي، أن الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 متراً مكعباً في الثانية، فيما أشار إلى أن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها ما تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا.

وكان مرصد العراق الأخضر، قد أشار يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن المياه التي أطلقتها تركيا تجاه العراق هي لشهرين فقط، مؤكداً فقدان أكثر من 500 رأس جاموس خلال المرحلة الماضية بسبب الجفاف.