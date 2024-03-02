وزير الموارد يُطمئِن العراقيين بتأمين كمية "أكثر" من المياه في الصيف المقبل

شفق نيوز/ طَمأَنَ وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، يوم السبت، العراقيين بتأمين كمية "أكبر" من المياه لهم خلال فصل الصيف المقبل بعد هطول كميات من الأمطار والثلوج في أعالي نهري دجلة والفرات.

حديث عبدالله جاء في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش إفتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير ضفاف شط الحلة في محافظة بابل.

وذكر الوزير خلال المؤتمر، أن "السنوات الأربع الماضية كانت سنوات جفاف حادة، إلا أن هذه السنة هناك تغير نوعي بكميات المياه نتيجة الأمطار الهاطلة، والثلوج المتساقطة في أعالي نهري دجلة والفرات"، مردفا بالقول، إن "هذه تعطينا اطمئناناً في تأمين مياه أكثر خلال الصيف المقبل".

ويعاني العراق من أزمة للمياه غير أنها اشتدت وبلغت مرحلة خطيرة في السنوات الأربع الأخيرة لتصل إلى ذروتها في السنة الماضية 2023، حيث انخفضت مناسيب المياه إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الجفاف الذي يضرب المنطقة بأسرها.

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.