سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الموارد يهاجم حكومات محلية بالعراق: يرمون مياه المجاري في الأهوار

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-09T11:08:37+0000
وزير الموارد يهاجم حكومات محلية بالعراق: يرمون مياه المجاري في الأهوار

شفق نيوز/ اتهم وزير الموارد المائية مهدي رشيد، يوم الاحد، الحكومات المحلية برمي "مياه المجاري والقاذورات" في الاهوار، مشيرا الى منع الزراعة الصيفية في محافظة ديالى.

وقال رشيد خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة ببغداد وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة قامت بتطبيق اجراءات عاجلة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في محافظة ديالى لتامين مياه الشرب وادامة البساتين"، لافتا الى انه "تم منع الزراعة الصيفية لهذا العام التي كانت تعتمد خلال الموسمين الماضيين ".

واشار الى ان "مناسيب الاهوار ما زالت عالية جدا وهي اكثر من المقرر لها بموجب دراسة استراتيجية اعدتها الوزارة وان الاخيرة حريصة على المحافظة على مناسيب المياه في الاهوار"، مطالبا "جميع الجهات للتعاون معها بهذا الشان والابتعاد عن التنظير والتحلي بالمسؤولية وان لاتقوم الحكومات المحلية برمي القاذورات ومياه المجاري في الاهوار وتطالب الوزارة بمعالجة ذلك وكانما الاهوار ملك لوزارة الموارد وليس ملك العراق".

ولفت رشيد الى ان "الخطة الزراعية للعام الحالي ستكون مقاربة للموسم الماضي الا انها لا تخلو من المخاطر في حال استمرار التجاوزات على الحصص المائية"، مؤكدا ان "الوزارة استطاعت من تأمين كمية من المياه تسد الموسم الصيفي الحالي والرية الاولى من الموسم الشتوي المقبل".

related

الموارد المائية تطمئن العراقيين: انخفاض مناسيب دجلة والفرات يعتبر طبيعيا

Date: 2021-04-16 18:08:14
الموارد المائية تطمئن العراقيين: انخفاض مناسيب دجلة والفرات يعتبر طبيعيا

إيران توجه ضربة لشط العرب والعراق يتحرك لتفادي أضرار اللسان الملحي

Date: 2021-04-20 11:35:38
إيران توجه ضربة لشط العرب والعراق يتحرك لتفادي أضرار اللسان الملحي

ذي قار تستنجد بالقوات الأمنية لإنقاذ الأهوار

Date: 2021-01-18 14:08:11
ذي قار تستنجد بالقوات الأمنية لإنقاذ الأهوار

بيئة ذي قار تكشف تفاصيل "جريمة" تصريف المجاري في الأهوار

Date: 2021-05-06 11:19:21
بيئة ذي قار تكشف تفاصيل "جريمة" تصريف المجاري في الأهوار

بعد اختفائه لمدة 40 عاما .. العثور على حيوان مهدد بالإنقراض جنوبي العراق

Date: 2021-05-09 05:24:13
بعد اختفائه لمدة 40 عاما .. العثور على حيوان مهدد بالإنقراض جنوبي العراق

تحذيرات من هجرة عشرات الالاف من محافظة عراقية بفعل "خطأ" لوزارة

Date: 2019-07-12 20:21:33
تحذيرات من هجرة عشرات الالاف من محافظة عراقية بفعل "خطأ" لوزارة

وزير الموارد يشكو من التجاوزات على الأنهار: أثرت على الخزين المائي للعراق

Date: 2020-12-14 08:58:08
وزير الموارد يشكو من التجاوزات على الأنهار: أثرت على الخزين المائي للعراق

وزير الموارد المائية يصل ذي قار لبحث هذه المشكلات

Date: 2021-04-10 06:31:57
وزير الموارد المائية يصل ذي قار لبحث هذه المشكلات