وزير الموارد يعفي مدير مشروع حرية – الدغارة في الديوانية

شفق نيوز- الديوانية

وجه وزير الموارد المائية مثنى التميمي، يوم الأربعاء، بإعفاء مدير مشروع حرية – الدغارة، احمد جابر زيدان من منصبه، وتكليف بديلاً عنه.

وذكر بيان لوزارة الموارد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء بناءً على التقصير الواضح في أداء المهام الموكلة لمدير المشروع وكثرة الشكاوى الواردة من الأهالي، وبعد الزيارة الميدانية للوزير التي شملت أقضية الدغارة، وصدر الدغارة، وعفك، وآل بدير، للاطلاع على الواقع المائي ومتابعة احتياجات المواطنين في تلك المناطق".

كما وجه التميمي بحسب البيان، بـ "زيادة الإطلاقات المائية في شط الحلة، بهدف ضمان وصول المياه وتأمين احتياجات مياه الشرب للمناطق المستفيدة، ومن بينها المناطق التي تمت زيارتها اليوم".