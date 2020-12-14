وزير الموارد يشكو من التجاوزات على الأنهار: أثرت على الخزين المائي للعراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم الاثنين، ان التجاوز على الأنهار في معظم المحافظات أثر بشكل سلبي على الخزين المائي، مؤكدا في الوقت نفسه زيادة مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية في الموسم الشتوي.

وقال الحمداني في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، ان هناك تجاوز على صدور الانهار اثر على الخزين المائي، والمشكلة الاساسية التي تواجه الوزارة هي تجاوزات المزارعين في محافظات الانبار وبابل وذي قار وغيرها، وعدم التزامهم بالحصص المائية.

وأضاف أن الخطة الزراعية للموسم الصيفي الماضي شملت 4.5 مليون دونم، لكن هذه المساحات زادت الى خمسة ملايين دونم في خطة للموسم الشتوي.

وبشأن ملوحة المياه في محافظة البصرة، أكد الحمداني ان الوزارة تمكنت من تقليل نسبة الملوحة وتحسين نوعية المياه الان الى درجة ممتازة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حجر الاساس لمشروع تطوير قناة البدعة في ذي قار قبل نهاية العام الحالي والمباشر بالعمل مطلع العام المقبل.

ولفت إلى أن المشكلة التي تواجه الوزارة هي التخصيصات المالية، ونحن نعمل على تأمينها بأي طريقة لتنفيذ هذا المشروع لأهميته بالنسبة للبصرة وكذلك محافظة ذي قار.