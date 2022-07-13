وزير الموارد يتفقد ثاني أكبر سد بالعراق: نتابع الإطلاقات المائية للمحافظات كافة

شفق نيوز/ أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم الأربعاء، أن وزارته تتابع الإطلاقات المائية من سد حديثة الذي يُعد ثاني أكبر سد بالعراق بعد سد الموصل.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال التأهيل الجارية في سد حديثة في محافظة الأنبار من قبل ملاكات الوزارة العاملة في السد و متابعة الإطلاقات المائية وآلية التشغيل المتبعة فيه، وفقا لبيان صادر عن وزارة الموارد المائية اليوم.

وصرّح الوزير على هامش الزيارة التفقدية قائلا، إن زيارته للسد تقع ضمن الزيارات الميدانية المستمرة والمتكررة للمنشأت الخزنية الكبيرة في البلاد لمتابعتها والاطلاع الميداني على أعمال التأهيل الجارية فيها والخزين المتحقق فعليا ومتابعة الإطلاقات المائية من السد على عمود نهر الفرات لتأمين ايصال الحصص المائية إلى جميع المحافظات بشكل عادل ومنصف وفق خطة الوزارة للعام الحالي ورغم ظروف الشحة المائية.

وأضاف أن سد حديثة يعتبر ثاني أكبر سد بعد سد الموصل وهو من السدود المهمة والاستراتيجية في البلاد والذي يعمل على خزن المياه وتنظيم الإطلاقات المائية على نهر الفرات .

ويعاني العراق من شح المياه الأنهر وكذلك الأمطار وموجات الجفاف بسبب قيام دول المنبع (تركيا وإيران) بقطع وتقليل حصته من المياه، إلى جانب التغير المناخي.

وتؤكد وزارة الموارد المائية العراقية في مناسبات عدة أن 85% من المياه الداخلة إلى الأراضي العراقية عبر نهريّ دجلة والفرات، تأتي من تركيا التي لم تلتزم بإطلاق الحصة المائية المقررة للعراق.