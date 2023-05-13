وزير الموارد من ذي قار: نعمل على تأمين المياه الى مجتمعات الأهوار

شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، يوم السبت، أن الوزارة تعمل على تأمين المياه إلى مجتمعات الأهوار جنوبي العراق لضمان استقرار ساكنيها وعدم هجرتهم جراء النقص الحاصل في مناسيب المياه بفعل الجفاف والتغير المناخي الذي يؤثر في البلاد.

وكان الوزير قد وصل قبل ظهر اليوم إلى محافظة ذي قار و عقد اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات للموسم الصيفي ضم المعاون الإداري لمحافظ ذي قار وعددا من النواب عن المحافظة وقائد شرطة المحافظة وبحضور الوكيل الفني للوزارة حسين عبد الأمير بكه وعدد من المديرين العامين ومديري تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة .

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه جرى خلال الإجتماع مناقشة الواقع الأروائي والإستعداد للموسم الصيفي الحالي في ضوء شح المياه .

وقال وزير الموارد المائية في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع وتابعته وكالة شفق نيوز: استعرضنا خلال الإجتماع المشاريع الإروائية التي تنفذها الوزارة الرامية إلى معالجة شح المياه مضيفاً إن محافظة ذي قار تحظى باهتمام كبير كونها من محافظات الذنائب والوزارة اتخذت عدة إجراءات لتحسين الواقع الأروائي .

وإضاف أن هذه الإجراءات ستساهم بالتقليل من آثار شح المياه من خلال تأمين إيصال المياه الخام الى محطات الإسالة.

وتابع ذياب بالقول، إن الوزارة تعمل على تأمين المياه الى مجتمعات الأهوار لضمان إستقرار ساكنيها، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي للإطلاع ميدانياً على الواقع المائي في المحافظة .

ووجه الوزير، بزيادة الجهد الآلي لتنظيف وتطهير الجداول والأنهر الرئيسية والفرعية من النباتات المائية وإزالة الترسبات الطينية .