وزير الموارد: تكلفة إنشاء سد مكحول 3 مليارات دولار ولن يخدم الخزين المائي بالعراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، يوم الأحد، أن تكلفة إنشاء سد مكحول تبلغ 3 مليارات دولار، مشيراً الى أنه لن يخدم الخزين المائي بالعراق، فيما حذر من "تغير ملامح" نهر دجلة نتيجة التجاوزات.

وقال ذياب خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الغرض من توجيه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة بعض المشاريع الاستراتيجية وايقافها هو تصويب التوجه لتنفيذ المشاريع ومنها مشروع البدعة نقل المياه إلى البصرة بتكلفة 3 مليارات دولار، وتم ايقاف الأعمال بشكل تام، وايضاً مشروع سد مكحول ايضاً تكلفته 3 مليار دولارات وتم ايقافه"، موضحا أن "إنشاء السد لن يخدم الخزين المائي في العراق انما سيسبب خسارة تُقدر بمليار متر مكعب نتيجة التبخر".

واشار الى "توجه الحكومة الى الحد من هدر المال العام وتقديم الخدمة ومن هذا المبدأ انطلقنا لتقديم الخدمات والحد من ظواهر التجاوز على المياه العراقية".

ولفت الوزير العراقي إلى أن "هناك تجاوزات على المياه وتم اتخاذ مواقف خصوصا في ازالة بحيرات الأسماك غير المجازة والمضخات غير مجازة وهي بطاقات كبيرة جدا إضافة إلى التجاوز على ضفاف الأنهر"، محذراً ان "تجاوزات بعض المتجاوزين ستغير ملامح نهر دجلة".

ولفت إلى أن "منطقة الملك غازي في الدغارة ستشهد تطويرا خلال الفترة القادمة". ونوه ذياب الى استخدم تقنية جديدة لتقنين استخدام المياه، والوزراء العرب أشادوا بها وأنها تمنع نمو القصب والبردي اضافة الى منع التجاوزات من جانبي الأنهر".

وتابع "نحن تسلمنا الوزارة في ادنى مستوى من الخزين المائي، وكان لنا تحدٍ واجهناه والمتمثلة بالتبخر السنوي للمياه في العراق الذي يُقدر حوالي 8 مليارات متر مكعب ، وكان التهديد على نهر الفرات".

وتابع الوزير بالقول إن "90% من الإيرادات المائية تأتي من تركيا، وكانت تطلق بكميات محدودة المعدل وكان الإطلاق لا يتجاوز 300 متر مكعب في الثانية، وعلى ذلك اتجهت الوزارة إلى بحيرة الثرثار، وتم نصب مضخة كبيرة لتعزيز نهر الفرات في موسم الصيف الماضي".