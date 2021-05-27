وزير الموارد المائية: إيران تسببت بفقدان الخزين المائي لأثنين من سدود العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الموارد المائية في الحكومة العراقية مهدي الحمادي، يوم الخميس، ان إيران قامت بقطع تدفق المياه باتجاه الأراضي العراقية، مشيرا إلى ان هذه القطوعات تسببت بفقدان الواردات المائية لأثنين من السدود المهمة في العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد الوزير أثناء تفقده سد دربنديخان في محافظة السليمانية للاطلاع عن قرب في انخفاض مناسيب مياه السد التي أثرت على مجرى المياه في محافظة المحاذي للسد في مناطق ديالى.

وقال وزير الموارد المائية في المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "لا توجد قطوعات للمياه من قبل تركيا حسب خزين الأمطار والمتوفر من مياه من الأمطار، لكن القطوعات من قبل إيران سببت انخفاض الواردات المائية في سد دوكان الى 70% وسد دربنديخان صفر%".

وأضاف الحمادي؛ "سنعمل على التفاوض من الجانب الايراني ومناقشة مشكلة المياه في الاسبوع القادم وهو موضوع مهم ويجب أن يتم معالجتها بسرعة".