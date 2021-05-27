سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الموارد المائية: إيران تسببت بفقدان الخزين المائي لأثنين من سدود العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-27T12:19:25+0000
وزير الموارد المائية: إيران تسببت بفقدان الخزين المائي لأثنين من سدود العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الموارد المائية في الحكومة العراقية مهدي الحمادي، يوم الخميس، ان إيران قامت بقطع تدفق المياه باتجاه الأراضي العراقية، مشيرا إلى ان هذه القطوعات تسببت بفقدان الواردات المائية لأثنين من السدود المهمة في العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد الوزير أثناء تفقده سد دربنديخان في محافظة السليمانية للاطلاع عن قرب في انخفاض مناسيب مياه السد التي أثرت على مجرى المياه في محافظة المحاذي للسد في مناطق ديالى.

وقال وزير الموارد المائية في المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "لا توجد قطوعات للمياه من قبل تركيا حسب خزين الأمطار والمتوفر من مياه من الأمطار، لكن القطوعات من قبل إيران سببت انخفاض الواردات المائية في سد دوكان الى 70% وسد دربنديخان صفر%".

وأضاف الحمادي؛ "سنعمل على التفاوض من الجانب الايراني ومناقشة مشكلة المياه في الاسبوع القادم وهو موضوع مهم ويجب أن يتم معالجتها بسرعة".

related

جهود دبلوماسية مكثفة لتقاسم ضرر شح المياه في العراق مع ثلاث دول

Date: 2021-05-15 13:23:55
جهود دبلوماسية مكثفة لتقاسم ضرر شح المياه في العراق مع ثلاث دول

العراق يخضع قرابة 8 آلاف شخص زاروا ايران للفحوصات الطبية

Date: 2020-02-26 08:24:49
العراق يخضع قرابة 8 آلاف شخص زاروا ايران للفحوصات الطبية

العراق يتخذ التدبير لمواجهة السيول والفيضانات القادمة من ايران

Date: 2019-12-23 13:32:10
العراق يتخذ التدبير لمواجهة السيول والفيضانات القادمة من ايران

الايرانيون يدخلون العراق بدون تأشيرة حتى نهاية صفر

Date: 2019-08-15 16:12:23
الايرانيون يدخلون العراق بدون تأشيرة حتى نهاية صفر

صور .. العراق يتسلم وجبة جديدة من اسطوانات الاوكسجين من ايران

Date: 2020-07-05 14:47:30
صور .. العراق يتسلم وجبة جديدة من اسطوانات الاوكسجين من ايران

السعودية: 13 حالة اصابة بكورونا قادمة من العراق وإيران

Date: 2020-03-11 07:18:43
السعودية: 13 حالة اصابة بكورونا قادمة من العراق وإيران

سبعة ملایین زائر بين العراق وايران سنوياً

Date: 2019-11-10 13:11:18
سبعة ملایین زائر بين العراق وايران سنوياً

زلزال يضرب الشريط الحدودي بين إيران والعراق

Date: 2021-02-12 04:34:00
زلزال يضرب الشريط الحدودي بين إيران والعراق