وزير الموارد المائية يتحدث عن "بحر النجف": جفافه طبيعي

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، يوم الاثنين، أن انخفاض مناسيب المياه في بحر النجف يعد ظاهرة طبيعية تعود إلى قلة تساقط الأمطار وعدم ورود السيول.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لمحافظ النجف يوسف كناوي، حيث جرى بحث الخطة الشتوية والواقع الإروائي في المحافظة، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال ذياب، إن "أسباب هذا الانخفاض ترتبط أيضاً بعدم وجود فائض من مياه الري والبزل، إضافة إلى غلق الآبار المتدفقة ذاتياً والسيطرة عليها للحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف".

وجدد الوزير، بحسب البيان، تأكيد رفض الوزارة منح بحر النجف كفرصة استثمارية لأي غرض غير زراعي، مشيراً إلى أن البحر هو منخفض طبيعي يعتمد امتلاؤه على الأمطار والسيول.

وأشار إلى أن "وزارة الموارد المائية اتخذت إجراءات عدة لضمان التوزيع العادل للمياه بما يتناسب مع الحدود الدنيا المطلوبة لتأمين الجريان البيئي لنهري دجلة والفرات، فضلاً عن إيصال المياه الى محطات الإسالة كونها من ضمن أولويات عمل الوزارة".

ودعا ذياب، الحكومات والإدارات المحلية في المحافظات والاقضية والنواحي والمزارعين، إلى "ضرورة التعاون مع ملاكات الوزارة لتجاوز الأزمات".

وشهد "بحر النجف"، تراجعاً خطيراً وغير مسبوق في منسوب مياهه، ما يضعه أمام خطر جفاف شبه كامل، مهدداً باندثار أحد أبرز المعالم الطبيعية في العراق.

ووفقاً للمختصين، فإن هذا الانخفاض الحاد في المياه أثار مخاوف واسعة من تداعيات كارثية قد تطال النظام البيئي، والحياة الفطرية، فضلاً عن تأثيره المباشر على الزراعة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة.

ويواجه العراق منذ سنوات أزمة جفاف متفاقمة، تُعد من أخطر التحديات البيئية في تاريخه الحديث، نتيجة التغير المناخي وانخفاض معدلات الأمطار، إضافة إلى التراجع الكبير في واردات المياه من دول المنبع كتركيا وإيران.