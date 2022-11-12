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وزير الموارد المائية عن هطول الأمطار: تؤمن جزءاً من احتياجات مناطق الاهوار

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-12T09:45:30+0000
وزير الموارد المائية عن هطول الأمطار: تؤمن جزءاً من احتياجات مناطق الاهوار

شفق نيوز/ اعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، أن الأمطار التي هطلت يوم أمس الجمعة وهذا اليوم السبت على مناطق عدة في محافظات الوسط والجنوب كافة وكان أعلاها 67 ملم في موقع سدة الكوت سيكون لها تأثير إيجابي في تخفيف حدة التنافس على المياه خصوصا للأراضي الزراعية.

وقال الوزير في بيان اليوم، إنه "سيكون لدى الوزارة الفرصة لمعالجة شحة المياه في المناطق الجنوبية وتأمين جزء من احتياجات مناطق الاهوار".

وأضاف أنه "تم الايعاز الى دوائر الوزارة كافة لغرض التعاون مع دوائر البلديات في المحافظات كافة لفك الاختناقات الحاصلة نتيجة الأمطار".

وهذه اقوى موجة أمطار تتعرض لها مناطق وسط وجنوب العراق منذ العام 2019، فقد حذر راصدون جويون، ومسؤولون في وزارة الموارد المائية طيلة السنتين الماضيتين من استمرار موجة الجفاف التي انخفاض معها مناسيب المياه لمستويات خطيرة أدت إلى نزوح مئات الأسر من جنوبي البلاد.

وكان رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد قد شكا، مطلع الشهر الجاري، من إنحسار مياه الأهوار جنوبي البلاد نتيجة قيام تركيا وإيران بتقليص الإطلاقات وقطع بعض الروافد التي تصب في العراق.

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