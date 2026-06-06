وزير الموارد المائية العراقي يحذر من "زهرة النيل" وامتدادها الى الأهوار

شفق نيوز - ديالى

كشف وزير الموارد المائية مثنى التميمي، يوم السبت، عن تفشي (زهرة النيل) في خمس محافظات عراقية، فيما حذر من وصولها الى الأهوار.

وذكر التميمي في تصريح صوتي تلقته وكالة شفق نيوز، أن"زهرة النيل تتفشى حاليا بشكل كبير في تلك المحافظات وهو ملف لم يتم الاهتمام به بشكل مناسب في الفترات السابقة، ومن بين المحافظات التي تنتشر فيها اليوم وتغطي معظم جداولها هي الديوانية رغم العام الماضي لم تكن موجودة فيها".

وأضاف أن"مكافحة زهرة النيل لا يمكن أن تقوم بها جهة واحدة وتحتاج الى تضافر جهود عدة جهات"، مبينا أن "النبتة الواحدة من زهرة النيل تستهلك يوميا من 5-3 لترات من المياه".

وأكد وزير الموارد المائية أنه، "تمت إحاطة رئيس مجلس الوزراء أنه حال وصلت تلك النبتة الى الأهوار، فإن الوزارة ستواجه صعوبة في مكافحتها، لأن الأهوار مسطح مائي كبير وحال وجدت بيئة مثل الأهوار ستنمو (زهرة النيل) بسرعة فائقة وتحدث كارثة".

كما أشار التميمي الى أن "مايطرح بشأن حشرة (سوسة زهرة النيل) قيد الدراسة، وحاليا نحاول التأكد حال كانت تلك الحشرة تؤثر على النخيل أم لا"، مشيرا إلى أن "وفداً حكومياً سيذهب إلى مصر باعتبارها بارعة في مكافحة (زهرة النيل) بعد معاناة كثيرة"، مؤكداً أن "وزارة الموارد ستتخذ الإجراءات كافة للتعاون مع المحافظين للتخلص من هذه النبتة".

وتُعد "زهرة النيل" من أخطر النباتات الغازية، حيث دخلت إلى العراق قبل نحو 20 عاماً، بعد أن انتشرت على نطاق واسع في مختلف دول العالم.

وتعود أصول هذه النبتة إلى أميركا الجنوبية، إلا أنها تسببت بأضرار بيئية كبيرة في العديد من المناطق، من نيجيريا وسريلانكا إلى كينيا، وصولاً إلى جنوب غرب فرنسا.

وقد أُدرجت زهرة النيل منذ العام 2016 ضمن قائمة المفوضية الأوروبية للنباتات الغازية التي تتطلب السيطرة والحد من انتشارها، نظراً لخطورتها على النظم البيئية.

وتشكّل أوراقها الكثيفة طبقة تغطي سطح المياه، ما يعيق وصول الضوء ويقلل من مستوى الأوكسجين، الأمر الذي يهدد حياة الكائنات المائية وقد يؤدي إلى اختفائها تدريجياً من بعض البيئات المائية.