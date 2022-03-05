سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير المالية العراقي يعلن مشروع قانون لدعم الفقراء.. هذه تفاصيله

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-05T13:53:24+0000
وزير المالية العراقي يعلن مشروع قانون لدعم الفقراء.. هذه تفاصيله

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، عن تقديم الوزير علي علاوي مشروع قانون لدعم الفقراء الى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد جلسة مجلس النواب المنعقدة في يوم الاثنين الماضي ، قدم وزير المالية علي عبد الامير علاوي مقترحا رسميا لأعضاء مجلس النواب يتضمن مشروع قانون حكومي لدعم الفقراء والضعفاء في الأزمة المالية العالمية الحالية لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع بضمنها زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية و تخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب اضافة الى تخصيص مبالغ مالية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء".

وأكد وزير المالية علي علاوي وفقا للبيان بأن "مشروع القانون سيقدم من خلال السياقات الرسمية لمجلس الوزراء خلال الايام المقبلة".

واعربت وزارة المالية عن "أملها بتمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب لتحقيق اهداف دعم الشرائح الاكثر فقراً وانعاش الوضع الاقتصادي".

related

تسجيل 15 اصابة جديدة بكورونا وتعافي 7 حالات في البصرة

Date: 2020-04-18 10:47:57
تسجيل 15 اصابة جديدة بكورونا وتعافي 7 حالات في البصرة

وكالة شفق نيوز تطلق تحديثاً لتطبيقها بميزات متطورة

Date: 2021-03-23 06:56:12
وكالة شفق نيوز تطلق تحديثاً لتطبيقها بميزات متطورة

الطب العدلي يرد على أنباء عدم تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم

Date: 2019-11-12 16:35:15
الطب العدلي يرد على أنباء عدم تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم

العراق يعتمد "بطاقة التلقيح" بدلاً من فحص PCR للمسافرين اعتباراً من هذا التاريخ

Date: 2021-07-01 07:57:20
العراق يعتمد "بطاقة التلقيح" بدلاً من فحص PCR للمسافرين اعتباراً من هذا التاريخ

وزارة التربية تعلن تفاصيل امتحانات السادس الاعدادي

Date: 2020-06-26 15:07:27
وزارة التربية تعلن تفاصيل امتحانات السادس الاعدادي

طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ غداً

Date: 2022-02-23 17:33:17
طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ غداً

عاجل.. التربية العراقية تعلن نتائج الثالث المتوسط

Date: 2019-07-11 16:55:39
عاجل.. التربية العراقية تعلن نتائج الثالث المتوسط

قرابة 2700 اصابة جديدة و48 حالة وفاة بكورونا في العراق

Date: 2020-11-13 12:16:05
قرابة 2700 اصابة جديدة و48 حالة وفاة بكورونا في العراق