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وزير المالية تبحث مع السفيرة الأمريكية لدى بغداد "مسارات الشراكة التنموية"

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-08T10:24:27+0000
وزير المالية تبحث مع السفيرة الأمريكية لدى بغداد "مسارات الشراكة التنموية"

شفق نيوز/ بحثت وزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد اليوم الثلاثاء، مع آلينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق مسارات الشراكة بين البلدين.

 وذكر بيان لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "خلال اللقاء، رحبت الوزير بالسفيرة الأمريكية ، مشيدةً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكدت على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات وتعزيزها بما يساهم في فتح آفاق أرحب على كافة الأصعدة ومنها جوانب المال والاقتصاد".

وأضاف أنه "تم بحث مسارات الشراكة التنموية التي تربط البلدين الصديقين وأهمية استمرارها والارتقاء بها لتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المالية والاستثمارية".

ومن جانبها، قدمت "رومانوسكي التهاني لوزير المالية بمناسبة تسنم مهام وزارة المالية، وأكدت على استمرار دعم حكومة الولايات المتحدة لحكومة وشعب العراق، وتطلعها الى إيجاد مساحات أوسع من الشراكة والتعاون بين البلدين".

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