علاوي يرأس اجتماعا لإعداد استراتيجية مالية للأجهزة الامنية

شفق نيوز/ ناقش اجتماع ترأسه وزير المالية العراقية، يوم الاثنين، عرض تقرير مفصل للموازنة الخاصة بقطاعي الأمن والدفاع.

وترأس علاوي بمقر الوزارة الجلسة الثامنة للجنة الخاصة بإعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024 بحضور مستشاري مكتب رئيس الوزراء ومستشار الأمين العام لمجلس الوزراء وكيل ومستشار الوزارة وعدداً من المدراء العامين للوزارة، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أنه تم عرض استراتيجية الخاصة بوزارة الدفاع من قبل مدير عام مديرية الموازنة والبرامج وتطرق الى كافة الاحتياجات والتخصيصات المالية للأعوام القادمة التي تسهم في دعم المؤسسة العسكرية التي تلبي كافة احتياجاتها.

ولفت البيان إلى أن مدير عام الشؤون المالية في وزارة الداخلية، قد عرض استراتيجية الوزارة والخطوات المستقبلية لأبواب التخصيصات المالية والأسباب التي تدعو الى توفير التخصيص مقارنة مع السنوات السابقة بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية للوزارة.

ونقل البيان عن وزير المالية قوله؛ إن "من أولويات إعداد الموازنات ان وزارة المالية مهتمة بتخصيصات الوزارات الأمنية التي تعتبر أساس الاستقرار الأمني في البلد والتي تسهم في دعم اقتصاد البلد وجذب الشركات لدعم الاستثمار في العراق الذي يعظم من الإيرادات الغير نفطية".

وأضاف علاوي؛ "اننا نساند كافة الأجهزة الأمنية من خلال العمل على توفير كافة التخصيصات المالية لغرض مواجه التحديات الأمنية التي يواجها العراق".