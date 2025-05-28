وزير الكهرباء يؤكد تجهيز الديوانية بحصتها الكاملة من الطاقة ويعد بإنجاز مشاريع قريباً

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، التزام الوزارة بتجهيز محافظة الديوانية بحصتها الكاملة من الطاقة، فيما أشار إلى المشاريع التي ستدخل الخدمة قريباً.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى بمحافظ الديوانية عباس الزاملي ‏وأعضاء مجلس المحافظة ونوابها، ورئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد عبد ربه، في اجتماع خصص ‏لمناقشة واقع الكهرباء في المحافظة.‏

واستعرض الوزير جهود الوزارة في تنفيذ مشاريع فك الاختناقات في قطاعي النقل والتوزيع، ‏موضحاً مراحل الإنجاز المتقدمة لهذه المشاريع وموقف المحطات السريعة النصب ومحولات القدرة التي ‏ستدخل الخدمة قريباً.‏

وجدد التزام الوزارة بتجهيز محافظة الديوانية بحصتها كاملة من الطاقة الكهربائية حسب مقررات ‏الهيئة التنسيقية للمحافظات، مشيراً إلى عدم تدخل السيطرة الوطنية بالإطفاء عن بُعد لخطوط ومحطات ‏النقل داخل المحافظة، مقابل التزام المحافظة بالحصة المجهزة وعدم التجاوز عليها.‏

ولفت الوزير إلى إمكانية زيادة الحصة المقررة للمحافظة في حال زيادة كميات الغاز الإيراني الذي ‏تجري المفاوضات بشأنه حالياً مع الجانب الإيراني.‏

وأكد على ضرورة دعم المحافظة لمشروع التحول نحو الشبكات الذكية والسيطرة على الطاقة المجهزة من ‏خلال إشراك الشركات الرصينة وتقديم التسهيلات اللازمة.‏

وختم الاجتماع بتوجيه مدير عام شركة توزيع الفرات الأوسط بتأمين احتياجات المحافظة من محولات ‏التوزيع خلال الشهر الجاري وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.‏

من جانبه عبر محافظ الديوانية عن تثمينه لجهود وزارة الكهرباء في تأمين حصص المحافظات ‏من الكهرباء وتنفيذ مشاريع تحديث قطاع الطاقة في عموم البلاد.