وزير الكهرباء: أي فاتورة استهلاك للطاقة تتجاوز 150 ألف ‏دينار ستتم مراجعتها

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الأحد، أن فواتير استهلاك الطاقة التي تتجاوز مبالغها 150 ألف دينار ستتم مراجعتها وتدقيقها.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير عقد اجتماعاً موسعاً في دائرة توزيع ‏البصرة لمتابعة توصيات اللجنة التحقيقية التي شُكلت الشهر الماضي على خلفية شكاوى ‏المواطنين من ارتفاع مبالغ الفواتير.

وأشار البيان إلى أن الوزير أصدر حزمة قرارات تضمنت العودة لنظام إصدار الفواتير كل شهرين، مع ‏إخضاع أي فاتورة تتجاوز 150 ألف دينار للمراجعة والتدقيق، مؤكداً عدم وجود أي زيادة في ‏أسعار تجهيز الطاقة الكهربائية.

وشدد على أن "سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن حيث يصل الدعم الحكومي ‏للمناطق السكنية إلى 75%"، في إشارة إلى أن الدولة تتكلف بدعم 75% من القيمة الفعلية لاستهلاك الكهرباء.

وشدد على أن "الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين بل ‏تلتزم بتقديم خدمات متميزة لهم مقابل تسديد التكاليف المدعومة بما يضمن استدامة خدمة ‏الكهرباء بكفاءة عالية".