وزير الكهرباء يوعز بإطلاق حملات استحداث وتأهيل محطات النقل والتوزيع

شفق نيوز/ أوعز وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الاثنين، بإطلاق حملات كبرى لمشاريع المحطات واستحداث المغذيات وتأهيل شبكتي النقل والتوزيع، بعد إكمال اجتماعه الخاص بمناقشة آليات التنفيذ .

ووجه فاضل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، شركات الوزارة المعنية بقطاع النقل والتوزيع بـ"المباشرة بتنفيذ المشاريع المقرة والتي أُحيلت ووقعت ضمن سقوف التعاقدات، والرامية لنصب المحطات التحويلية والثانوية في مراكز الحمل، واستحداث المغذيات ومد قابلواتها وشبكاتها، وتأهيل شبكات النقل والتوزيع في جميع محافظات العراق".

يأتي ذلك بعد رئاسة وزير الكهرباء، الاجتماع الخاص بمناقشة الخطة وآليات تنفيذها، بحضور المديرين العموميين لدائرة التخطيط والدراسات، والدائرة الفنية، وعدد من المسؤولين، حيث نوقشت مجموعة من المحاور حول ماهية الخطة والمراد تحقيقه منها، ونتائجها.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض قرار مجلس الوزراء فيما يخص الخطتين الاستثمارية والتشغيلية وسقف التعاقدات، وإعداد جداول نسب انجاز الاحالات والعقود الموقعة، وجداول توافر المعدات، وتواريخ بدء التنفيذ ومواعيد انجازها .

كما ناقش المجتمعون، وفق البيان، التخصيصات المالية المحتاجة لإكمال المشروعات المنفذة وعدم توقفها، والاسراع بتخصيص الاراضي اللازمة لنصب المحطات، وعرض المناطق المحالة ضمن عقود الخدمة والجباية، والمحالة للتحول الذكي بالشبكة الكهربائية، وإمكانية الاستفادة من معدات المحطات المتوفرة في مخازن الشركات واستغلال نصبها بالمناطق المحتاجة .