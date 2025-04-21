وزير الكهرباء يوجه بصيانة محطة الناصرية "سريعا" استعدادا للصيف

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الإثنين، بإجراء أعمال الصيانة بشكل سريع لمحطة الناصرية الحرارية، استعدادا لموسم الصيف.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فاضل، أجرى زيارة ميدانية إلى محطة الناصرية الحرارية، اطلع خلالها على سير أعمال الصيانة الجارية في الوحدتين الأولى والثانية من المحطة".

وأضافت "وتشمل أعمال الصيانة، التي جاءت بتوجيه مباشر من الوزير، عدداً من الأعمال الفنية المتخصصة، من بينها: إعادة لف المولد واستبدال مرحلة الضغط العالي للتوربين، استبدال ريش مرحلة الضغط الواطئ للتوربين، صيانة المراجل البخارية، تأهيل مضخات التغذية".

وتابعت "خلال الزيارة، شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز أعمال الصيانة، مؤكداً ضرورة دخول الوحدات إلى الخدمة ضمن الشبكة الوطنية قبل حلول فصل الصيف، للمساهمة في تعزيز استقرار منظومة الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد خلال موسم الذروة".