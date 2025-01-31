وزير الكهرباء يوجه بالعمل بثلاث وجبات لإنجاز مشاريع فك الاختناقات قبل حلول الصيف

شفق نيوز/ وجّه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الجمعة، بالعمل على مدار الساعة بثلاث وجبات عمل لتنفيذ مشاريع الخطة الطارئة لفك الاختناقات في ثلاث المحافظات، قبل حلول فصل الصيف.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اليوم اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة مع مسؤولي الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، بحضور المديرين العامين في الوزارة، ومديري فروع محافظات واسط وديالى والأنبار.

وجرى خلال الاجتماع استعراض سير تنفيذ مشاريع الخطة الطارئة لفك الاختناقات في تلك المحافظات.

ووجه الوزير بالإسراع في اعتماد نظام العمل بثلاث وجبات لضمان إنجاز المشاريع قبل موسم الصيف المقبل.

وتشمل مشاريع خطة فك الاختناقات للمحافظات الثلاث، إنشاء 29 محطة جديدة 33/11KV، ونصب 17 محطة متنقلة جديدة، وتأهيل 15 محطة ثانوية، ومد 41 خطاً جديداً جهد 33KV، وتأهيل 18 خطاً 33KV، وإنشاء 212 خطاً جديداً 11KV، وتأهيل 113 خطاً 11KV، وتطوير شبكات 44 حياً سكنياً قديماً.

وتهدف هذه المشاريع إلى فك الاختناقات وتحسين واقع الكهرباء في تلك المحافظات، حيث سيستمر العمل على مدار الساعة لضمان الإنجاز ضمن التوقيتات المحددة.