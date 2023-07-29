وزير الكهرباء يوجه بالتحقيق بحادثة الانطفاء التام للطاقة في العراق

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، بالتحقيق بحادثة الانطفاء التام للطاقة الكهربائية في العراق.

وذكر بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزير أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة تتولى التحقيق، وبيان أسباب الحريق الذي حصل بمحطة البكر التحويلية الثانوية، والتي أدت الى إنفصال إرتباطات الخطوط الناقلة للمنطقة الجنوبية عن الوسطى، وتسببت بإلانطفاء التام للمنظومة".

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة تحقيقية أخرى تتولى التحقيق بالإستهدافات التخريبية التي طالت أبراج وخطوط نقل الطاقة ( صلاح الدين الحرارية _ حديثة ) جهد 400 ك. ف بمنطقة القناطر بصلاح الدين. في هذه الأثناء، بدأت الطاقة بالعودة التدريجية الى بعض مناطق بغداد والمحافظات.

وأكدت وزارة الكهرباء العراقية، في وقت سابق اليوم السبت، باندلاع حريق بمحطة البكر التحويلية (123. KV)، في البصرة مما تسبب بإنفصال إرتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للإنطفاء التام.

في غضون ذلك كشف مصدر امني في محافظة صلاح الدين، بتعرض 3 ابراج كهربائية للتفجير بعبوات ناسفة في اطراف حدود المحافظة المحاذية لحدود محافظة الانبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عملا تخريبيا استهدف الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة جهد 400 ك.ف وخروجه عن الخدمة في محافظة صلاح الدين.