وزير الكهرباء يوجه باستنفار الجهود استعدادا للقمة العربية في بغداد

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الجمعة، باستنفار جهود كوادر الوزارة استعدادا للقمة العربية التي ستعقد في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير عقد اجتماعاً مع مسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد، لمناقشة استعدادات الوزارة للقمة العربية المرتقبة في بغداد الشهر القادم".

وأضافت أن "الوزير أطلع خلال الاجتماع على الخطة الموضوعة لإنارة الطرق في العاصمة وصيانتها، مشيداً بجهود العاملين، وحاثاً إياهم على استنفار الجهود القصوى لإنجاح هذا الحدث المهم".

ودعا الوزير، بحسب البيان إلى "عدم الاقتصار في صيانة وإنارة الشوارع على الطرقات التي يمر بها موكب الرؤساء والقادة العرب فقط"، مؤكداً أن "بغداد والمحافظات تعيش حالة استقرار أمني غير مسبوق، وهذا يمنحنا فرصة لإظهار وجه بغداد الحضاري أمام ضيوفها".

كما ناقش الاجتماع مراحل تنفيذ حملة فك الاختناقات ونسب الإنجاز استعداداً لموسم الصيف، حيث شدد الوزير، وفقا للبيان، على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين واقع الكهرباء في العاصمة والمحافظات.