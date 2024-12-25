وزير الكهرباء يكشف لحكومتي بابل وواسط تفاصيل خطة إستراتيجية لتحسين الطاقة

شفق نيوز/ كشف وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، عن تفاصيل خطة إستراتيجية أعدتها الوزارة تتضمن تسريع إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية في أربع ‏محافظات وسطى وجنوبية، إلى جانب مشروع الربط الخليجي ‏وتعزيز إمدادات الطاقة من تركيا.‏

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس مجلس محافظة ‏بابل أسعد المسلماوي، وأعضاء لجنة الطاقة في مجلس محافظة واسط، رسل حسان، و‏حسين رزوقي فرهود، في لقاءين منفصلين، لمناقشة تداعيات أزمة الطاقة الراهنة.

وقدم الوزير خلال اللقاءين عرضاً تفصيلياً عن واقع الطاقة الكهربائية في ظل استمرار انقطاع الغاز ‏المستورد، مستعرضاً الخطط العاجلة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة النفط لتأمين الوقود البديل ‏للمحطات المتوقفة.‏

وأوضح فاضل أن الوزارة شرعت منذ عامين في تنفيذ خطط إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وعدم ‏رهن منظومة الكهرباء الوطنية بمصدر واحد، لافتاً إلى أن هذه المشاريع الحيوية تحتاج إلى فترة تتراوح بين ‏عامين إلى ثلاثة أعوام لإنجازها بشكل كامل.‏

وكشف الوزير عن تفاصيل هذه الإستراتيجية التي تتضمن تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في ‏محافظات بابل وكربلاء والمثنى والبصرة، إلى جانب متابعة تقدم العمل في مشروع الربط الخليجي ‏وتعزيز إمدادات الطاقة من تركيا.‏

وأشار إلى حرص الوزارة على التواصل المباشر مع الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، ‏مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية.‏

من جانبهم، ثمّن المسؤولون المحليون حرص الوزارة على إيجاد معالجات سريعة لأزمة الطاقة الراهنة، ‏مؤكدين استعدادهم للتعاون في تنفيذ الخطط البديلة وتسهيل إجراءات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في ‏محافظاتهم.‏