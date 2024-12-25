وزير الكهرباء يكشف لحكومتي بابل وواسط تفاصيل خطة إستراتيجية لتحسين الطاقة
شفق
نيوز/ كشف وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، عن تفاصيل خطة إستراتيجية
أعدتها الوزارة تتضمن تسريع إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية في أربع محافظات وسطى
وجنوبية، إلى جانب مشروع الربط الخليجي وتعزيز إمدادات الطاقة من تركيا.
وذكر
المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه
ببغداد، رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي، وأعضاء لجنة الطاقة في مجلس
محافظة واسط، رسل حسان، وحسين رزوقي فرهود، في لقاءين منفصلين، لمناقشة تداعيات
أزمة الطاقة الراهنة.
وقدم
الوزير خلال اللقاءين عرضاً تفصيلياً عن واقع الطاقة الكهربائية في ظل استمرار
انقطاع الغاز المستورد، مستعرضاً الخطط العاجلة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع
وزارة النفط لتأمين الوقود البديل للمحطات المتوقفة.
وأوضح
فاضل أن الوزارة شرعت منذ عامين في تنفيذ خطط إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وعدم
رهن منظومة الكهرباء الوطنية بمصدر واحد، لافتاً إلى أن هذه المشاريع الحيوية
تحتاج إلى فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام لإنجازها بشكل كامل.
وكشف
الوزير عن تفاصيل هذه الإستراتيجية التي تتضمن تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية
في محافظات بابل وكربلاء والمثنى والبصرة، إلى جانب متابعة تقدم العمل في مشروع
الربط الخليجي وتعزيز إمدادات الطاقة من تركيا.
وأشار
إلى حرص الوزارة على التواصل المباشر مع الحكومات المحلية ومجالس المحافظات،
مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة وتأمين احتياجات المواطنين من
الطاقة الكهربائية.
من
جانبهم، ثمّن المسؤولون المحليون حرص الوزارة على إيجاد معالجات سريعة لأزمة
الطاقة الراهنة، مؤكدين استعدادهم للتعاون في تنفيذ الخطط البديلة وتسهيل إجراءات
تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في محافظاتهم.