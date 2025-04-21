وزير الكهرباء يعلن من ذي قار: 12 محطة توزيع جديدة قبل الصيف

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الاثنين، وضع جدول زمني لإنجاز المحطات والمتنقلات بموعد أقصاه منتصف أيار/ مايو المقبل في 12 منطقة بمحافظة ذي قار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير في محافظة ذي قار، لوضع "خطة شاملة" لتطوير منظومة الكهرباء في المحافظة.

وأكد الوزير في بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزارة وضعت محافظة ذي قار ضمن أولويات خطتها الإستراتيجية لعام 2025، وسنعمل على تنفيذ حزمة مشاريع متكاملة لتعزيز شبكة التوزيع وضمان استقرار التجهيز خلال موسم الذروة".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع أقر جدولاً زمنياً لإنجاز المحطات والمتنقلات (33/11 ك.ف) بموعد أقصاه منتصف أيار/ مايو المقبل في مناطق القيثارة والثورة والصخيين والفهود وسيد دخيل والخواف والشرقية والغدير ومعمل الطابوق والنصر والأمير وحي المعلمين".

وتابع "كما كشف الاجتماع عن قرب تشغيل محطتي الإسكان وأريدو (132/33 ك.ف) خلال أسابيع قليلة، ومنح مديري الفروع صلاحيات واسعة لتنفيذ مشاريع فك الاختناقات وتأهيل الشبكات وشراء المعدات اللازمة".

وحضر الاجتماع نائب رئيس لجنة الكهرباء النائب حسن وريوش، ومدير عام توزيع كهرباء الجنوب ومعاونه، ومديري فرع توزيع كهرباء ذي قار وشمال الناصرية، ومسؤولي الأقسام الفنية والتخطيط والتشغيل والتجارية والمالية والمبيعات.