وزير الكهرباء يعفي مسؤولين كبيرين من منصبيهما (وثائق)

شفق نيوز/ أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، أمراً بإعفاء مدير إنتاج الطاقة في الجنوب، ومدير توزيع الفرات الأوسط، من منصبيهما وتكليف بديلين عنهما.

وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، موقعة من قبل الوزير بتاريخ اليوم، فإنه تقرر "إنهاء تكليف مدير عام الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الجنوبية، موفق يوسف عزيز، وتكليف مهدي صالح مذكور، مديراً عاماً للشركة العامة المذكورة اعلاه".

كما قرر الوزير "إنهاء تكليف مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط، جابر محمد مزید، وتكليف سرمد علي جابر، مديراً عاماً للشركة العامة المذكورة اعلاه".