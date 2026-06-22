وزير الكهرباء يعفي مدير فرع توزيع الديوانية ويكلف بديلاً عنه (وثيقة)

شفق نيوز- الديوانية

أصدر وزير الكهرباء العراقي، علي سعدي، أمراً وزارياً بإعفاء مدير فرع توزيع كهرباء الديوانية من منصبه، وكلف مسؤولاً آخر بإدارة الفرع.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن الوزارة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تقرر إنهاء تكليف مسلم خضير بري، رئيس مهندسين أقدم في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط، من منصب مدير فرع توزيع كهرباء الديوانية، على أن تُحجب عنه مخصصات المسؤولية البالغة 25% من الراتب الاسمي.

كما نص الأمر على إعفاء سلام عارف كريم، رئيس مهندسين أقدم في الشركة ذاتها، من مسؤولية مدير قسم شؤون المشتركين في فرع توزيع كهرباء الديوانية، وتكليفه بإدارة الفرع بدلاً من المدير السابق، مع منحه مخصصات المسؤولية البالغة 25% وفقاً للقانون.

وشدد الوزير بحسب الوثيقة على أن ينفذ القرار اعتباراً من تاريخ مباشرته بالمهام الجديدة.