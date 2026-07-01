وزير الكهرباء يعفي مدير توزيع ديالى من منصبه

شفق نيوز - ديالى

أصدر وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، أمراً وزارياً يقضي بإعفاء مدير فرع توزيع كهرباء محافظة ديالى مقداد الجوراني من منصبه.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تقرر تكليف سيف سالم بإدارة الفرع بدلاً من الجوراني، وتكليف ميثم هادي أحمد بمهام معاون المدير العام لفرع توزيع كهرباء ديالى.

وتأتي هذه التغييرات الإدارية بعد وقت قصير من صدور أمر وزاري بإحالة مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، غيث نجم عبيد، إلى التحقيق وسحب يده من المنصب لمدة 60 يوماً، وتشكيل لجنة تحقيقية لتدقيق أعمال الشركة كافة، مع تكليف طارق فرج أحمد بإدارتها مؤقتاً.

وفي سياق متصل، قررت وزارة الكهرباء تشكيل عدة لجان تحقيقية لمتابعة إخفاقات بملف الطاقة في محافظة البصرة، من بينها الكشف عن تلاعب في المقاييس الإلكترونية للمجمعات التجارية، والتقاعس عن استحصال مبالغ الجباية من مجمعات سكنية عدة، ما أسفر عن صدور أوامر بإعفاء 28 مسؤولاً في شركة توزيع الجنوب وإحالتهم إلى هيئة النزاهة إثر مخالفات جسيمة تتعلق بهدر المال العام.