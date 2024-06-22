وزير الكهرباء يطيح بمسؤولين تابعين للوزارة في محافظة البصرة

شفق نيوز/ اعفى وزير الكهرباء يوم السبت، عددا من المسؤولين في دوائر الكهرباء بمحافظة البصرة، نتيجة لتردي تجهيز الطاقة وكثرة الشكاوى.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ أنه "استنادا الى توجيهات الوزير ولمقتضيات سير العمل في ظل تردي الخدمات في قضاء شط العرب والزبير وكثرة الشكاوى الواردة من المواطنين حول ذلك تقرر:- إعفاء مازن قاسم لفته / رئيس مهندسين اقدم من منصب مدير فرع شمال البصرة التابعة للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب وتكليف مازن مظلوم محمد سميح / رئيس مهندسين في نفس الشركة اعلاه بالمنصب المذكور انفا".

كذلك تم "إعفاء سجاد سليم خريبط / رئيس مهندسين من مسؤولية معاون مدير فرع شمال البصرة التابعة للشركة العامة المذكورة أعلاه وتكليف اسعد عبد المحسن عيسى / مهندس اقدم بالمسؤولية المذكورة انفا".

كما أعفي حازم حسن رداد. / معاون رئيس مهندسين من مسؤولية قطاع الزبير في فرع حمد شمال البصرة التابعة للشركة العامة المذكور أعلاه.