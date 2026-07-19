وزير الكهرباء "يطلب" من البرلمان العراقي استضافته لمكاشفة الرأي العام

شفق نيوز- بغداد

وجّه وزير الكهرباء العراقي، علي سعدي وهيب، مساء اليوم الأحد، طلباً للحضور تحت قبة مجلس النواب لمكاشفة الرأي العام بشأن ملف الطاقة.

وجاء في بيان لوزارة الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز: "انسجاماً مع نهج وزارة الكهرباء في الشفافية وإطلاع الرأي العام وممثلي الشعب على واقع قطاع الكهرباء، بادر وزير الكهرباء إلى طلب الحضور أمام مجلس النواب العراقي".

وبين أن الهدف من ذلك هو "تقديم عرض شامل عن واقع المنظومة الكهربائية، والتحديات التي تواجه عمل الوزارة، والإجراءات المتخذة لمعالجة ملف الطاقة، فضلاً عن الإجابة عن استفسارات السادة أعضاء مجلس النواب".

وأكدت الوزارة استمرارها في اعتماد مبدأ الشفافية والتعاون مع مجلس النواب، وتقديم جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بعملها، دعماً للرقابة البرلمانية وتعزيزاً لثقة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها التي يبادر بها وزير للحضور أمام النواب من دون طلب رسمي من قبل مجلس النواب.