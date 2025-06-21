وزير الكهرباء يشكل غرفة عمليات دائمة في كربلاء لمتابعة استعدادات محرم

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم السبت، من محافظة كربلاء، عن تشكيل غرفة عمليات دائمة في المحافظة، استعداداً لموسم محرم وصفر.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أعلن خلال زيارته الى كربلاء اليوم، عن ‏تشكيل غرفة عمليات دائمة الانعقاد في المحافظة، لمتابعة استعدادات الوزارة لموسم زيارة محرم الحرام". ‏

وبين أن الإعلان جاء خلال اجتماع ترأسه الوزير لمسؤولي قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في شركات الفرات ‏الأوسط، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، والمدير العام لدائرة التخطيط".‏

ووجه الوزير، بحسب البيان، بـ"مباشرة غرفة العمليات اعتباراُ من اليوم، لمتابعة مشاريع فك الاختناقات والاستعدادات ‏الفنية واللوجستية لضمان استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية للمدن المقدسة خلال شهري محرم وصفر". ‏

وشدد على ضرورة "العمل على مدار 24 ساعة لإنجاز المشاريع المطلوبة، مع إيقاف الإجازات ‏والايفادات خلال أشهر الصيف، بهدف تحقيق ساعات تجهيز مستقرة ومستدامة"، مشيراً إلى أن "الوزارة ‏تسعى هذا العام لتقديم خدمة كهربائية أفضل من العام الماضي رغم استمرار تحدي الوقود".‏

وأوضح، أن "الوزارة، وبدعم حكومي مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفرت جميع ‏التخصيصات والتسهيلات والالتزامات المالية اللازمة لشركات الفرات الأوسط, بما يضمن تنفيذ المشاريع ‏المطلوبة دون معوقات".