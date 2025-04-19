وزير الكهرباء يشدد على فك الاختناقات في البصرة قبل موسم الصيف

شفق نيوز/ شدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، على ضرورة المضي بخطة فك الاختناقات في محافظة البصرة، لضمان استقرار الطاقة في فصل الصيف.

وقالت وزارة الكهرباء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير ترأس في محافظة البصرة، اجتماعاً مع مسؤولي فرع توزيع كهرباء البصرة، لمتابعة تنفيذ خطة فك الاختناقات وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية في المحافظة، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لموسم الصيف".

وأضافت "في مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير الجهود المبذولة من قبل ملاكات الفرع، مشيداً بالاستقرار الكبير الذي تحقق في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، والذي يعكس مستوى الأداء العالي وتفاني العاملين في تنفيذ المشاريع الحيوية".

وتابعت "جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور، من بينها إيصال التيار الكهربائي إلى المناطق الزراعية".

وأكد الوزير، بحسب البيان التزام الوزارة بتذليل العقبات والإجراءات الروتينية، بالتنسيق مع الحكومة المحلية والوزارات ذات العلاقة، بهدف تسريع عملية استحصال الأراضي اللازمة لإنشاء محطات ثانوية جديدة، تدعم جهود فك الاختناقات وتحسين الشبكة الكهربائية.

وشدد على "أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، لضمان جاهزية الشبكة قبل حلول فصل الصيف"، مؤكداً أن "خطط فك الاختناقات تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة للنهوض بواقع الكهرباء في عموم البلاد".