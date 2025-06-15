وزير الكهرباء يشدد على ضرورة إدامة معدل الإنتاج الحالي ويدعو لعدالة التوزيع

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الأحد، على ضرورة المحافظة على ‏معدلات الإنتاج الحالية، داعياً كوادر الوزارة إلى مضاعفة الجهود لتأمين ساعات مستقرة ومستدامة لعموم ‏مناطق البلاد. ‏

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير أجرى زيارة ميدانية إلى دائرة التشغيل والتحكم ومركز السيطرة الوطني، حيث اطلع على ‏معدلات الإنتاج الحالية، ومتابعة استقرارية الشبكة الكهربائية في عموم المحافظات.

وتضمنت الزيارة استعراض بيانات الإنتاج من الوحدات التوليدية، ومستويات الأحمال، بالإضافة إلى مراقبة الخطوط الناقلة الرئيسية، لضمان التوزيع العادل للطاقة.

وشدد الوزير خلال لقائه بالملاكات الفنية العاملة في المركز على ضرورة المحافظة على ‏معدلات الإنتاج الحالية رغم نقص الوقود.‏

وأضاف "نعمل بكل إمكانياتنا للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية وتلبية احتياجات ‏المواطنين، وندعو جميع العاملين إلى مضاعفة الجهود لتأمين ساعات مستقرة ومستدامة لعموم ‏مناطق البلاد".

ووجه وزير الكهرباء بضرورة المتابعة المستمرة لموقف ‏الإنتاج وخطوط النقل، والالتزام بتوزيع الحصص بين المحافظات بعدالة وفق مقررات الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات.‏