وزير الكهرباء يحفّز فنيي الصيانة: استعدوا للصيف

شفق نيوز/ أثنى وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الخميس، على جهود فنيي الصيانة العاملين في بغداد، لمواصلتهم متابعة الطوارئ ومعالجة الأعطال في مختلف الظروف المناخية، سواء في قساوة الشتاء أو حرارة الصيف.

جاء ذلك، خلال مأدبة إفطار أقامها وزير الكهرباء لمئات من فنيي الصيانة العاملين في قواطع ( الصدر - الرصافة - الكرخ) والمنطقة الوسطى، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد فاضل، أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به فنيو الصيانة في استدامة خدمة الكهرباء للمواطنين، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود استعداداً لموسم الصيف القادم الذي يشهد ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية.

ووجه وزير الكهرباء، بإصدار كتب شكر وتقدير لفنيي الصيانة تقديراً لجهودهم الاستثنائية في الحفاظ على استمرارية عمل الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.

من جانبهم، أعرب فنيو الصيانة عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعزز روح الفريق الواحد وتحفزهم على مواصلة العمل بتفان لخدمة المواطنين، وفقاً للبيان.