وزير الكهرباء يتابع فك الاختناقات ببغداد ويوجه بمنع الإجازات وإيقاف الإيفادات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقي، يوم الأربعاء، عن متابعة الوزير زياد علي فاضل لمشاريع فك الاختناقات، فضلا عن توجيهه بمنع الإجازات والإيفادات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس اجتماعاً لمسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد، خصص لمتابعة نسب الإنجاز في حملة مشاريع فك الاختناقات الجارية في العاصمة".

وخلال الاجتماع، أطلع فاضل على "سير الأعمال في المشاريع المنفذة، مؤكداً على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في الوقت المحدد، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى انه "في خطوة تعكس جدية الوزارة في معالجة أزمة الكهرباء، وجه الوزير بإلغاء جميع الإجازات للمدراء في شركة توزيع كهرباء بغداد، إضافة إلى وقف جميع الإيفادات خلال فترة الصيف، وذلك لضمان التفرغ الكامل لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة".