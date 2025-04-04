وزير الكهرباء يتابع عملية فك الاختناقات ويصدر توجيها لمديري الدوائر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الجمعة، عن متابعة الوزير زياد علي فاضل لعملية فك الاختناقات عن شبكة التوزيع، فيما وجه مديري الدوائر بالتواجد بشكل دائم في فروع الشركة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عقد اجتماعاً في مقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، هو الثاني في غضون يومين، بحضور المدير العام ومعاوني الشركة ومدير عام دائرة التخطيط في الوزارة، لمتابعة سير حملة فك الاختناقات في العاصمة".

وأضافت أن "الوزير أوعز لفرق المتابعة التابعة لدائرة التخطيط المسؤولة عن مشاريع الحملة بالتواجد بشكل دائم في فروع الشركة وتقديم تقارير يومية مباشرة عن العمل، مشدداً على مسؤولي الشركة ومديري الفروع بضرورة التواجد الميداني في مواقع المشاريع ومتابعتها بشكل مباشر".