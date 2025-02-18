وزير الكهرباء يبحث مع "هيئة خليجية" تسريع إنجاز مشروع الربط مع العراق

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الثلاثاء، مع هيئة الربط الخليجي ملف تسريع إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين العراق والخليج.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فاضل، أستقبل وفداً من هيئة الربط الخليجي برئاسة أحمد الإبراهيمي، لبحث تسريع مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأكد وفد هيئة الربط الخليجي، بحسب البيان، "استمرار العمل في المشروع، حيث سيتم تزويد العراق بالطاقة الكهربائية عبر خطي نقل من محطة الوفرة في الكويت إلى محطة الفاو في العراق".

ووفقاً للبيان، فيمتد مسار خط الربط من منفذ سفوان الحدودي إلى محطة الفاو بطول 77 كيلومتراً، وقد اكتمل نصب الأبراج في المقطع الممتد من سفوان إلى نقطة عبور شط البصرة البالغ 22 كيلومتراً، أما الجزء المتبقي من شط البصرة إلى محطة الفاو، والبالغ 54 كيلومتراً، فقد تم إنجاز أعمال المسح وإزالة المخلفات الحربية لمسافة 50 كيلومتراً منه، فيما يجري التنسيق مع وزارة الدفاع لاستكمال تطهير الأربعة كيلومترات المتبقية تمهيداً لبدء الأعمال المدنية ونصب الأبراج.

وشدد الوزير، على "ضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة بنظام الشفتات الثلاث، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء. كما تقرر إعداد تقارير متابعة دورية كل 15 يوماً لرصد نسب التقدم في المشروع".

يذكر أن مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز موثوقية المنظومة الكهربائية العراقية وتوفير إمدادات مستقرة من الطاقة، خصوصاً بعد إلغاء الاستثناء الأميركي على شراء الغاز من إيران.