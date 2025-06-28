وزير الكهرباء: مشروع شمس البصرة نقطة انطلاق للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة

شفق نيوز - البصرة

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، أن تنفيذ مشروع "شمس البصرة" الذي يضم مليوني لوح شمسي وينتج 1000 ميغاواط، سيكون منطلقاً لمشاريع الطاقة المتجددة في البصرة، وينسجم مع أهداف العراق في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى اليوم، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع (شمس البصرة) للطاقة الشمسية، الذي تنفذه شركة توتال الفرنسية في صحراء محافظة البصرة".

وبين أن "المشروع يُعد من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة في العراق، ويمتد على مساحة تُقدر بـ9000 دونم، ويتضمن نحو مليوني لوح شمسي موزعة على أربع وحدات توليدية، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط، بمعدل 250 ميغاواط لكل وحدة".

ولفت المكتب إلى أن "الوزير أطلع خلال جولته على سير الأعمال التنفيذية في الموقع، وأكد أهمية المشروع في دعم منظومة الطاقة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".

وأوضح فاضل، بحسب البيان أن "مشروع شمس البصرة يمثل أحد أهم مشاريع الطاقة المتجددة في العراق، وسيسهم بشكل فاعل في تقليل الانبعاثات وتحسين البيئة، بما ينسجم مع أهداف العراق في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة".

وختم بالقول: "نجحنا في محافظة البصرة بتشييد بنية تحتية قوية لقطاع الكهرباء، ونعمل اليوم على استثمار هذه البنية لإطلاق مشاريع طاقة متجددة واعدة، بما يوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، ويسهم في خلق بيئة تنموية واقتصادية مستدامة".