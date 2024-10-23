وزير الكهرباء العراقي يتعهد بإمداد الطاقة على مدار اليوم عبر مشروع "التحول الذكي"

شفق نيوز/ تعهد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، بامداد المشتركين في منظومة شبكة الكهرباء الوطنية بالطاقة على مدار 24 ساعة بعد إنجاز "مشروع التحول الذكي" للطاقة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له على هامش رعايته اليوم في مقر الوزارة ببغداد، مراسم توقيع عقود تنفيذ مشروع التحول الذكي للطاقة الكهربائية.

وقال فاضل في كلمة له على هامش مراسم توقيع العقود، إن المشروع سيؤمن تجهيز كهرباء على مدار 24 ساعة يومياً، و سيخدم أكثر من 130 ألف مشترك في محافظات واسط وكركوك وديالى والأنبار كمرحلة أولى.

وأضاف أن الاسعار في المشروع الجديد ستكون بنفس التعرفة السابقة بلا زيادة وهي مدعومة حكوميا بنسبة 75 بالمئة للمناطق السكنية.

كما أشار الوزير، إلى التحول الذكي يشمل تركيب منظومة عدادات ذكية وتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية، وخدمات صيانة موقعية متطورة.

وتابع فاضل القول، إن: المشروع سيسهم في القضاء على حالات التجاوز على الشبكة الكهربائية والحد من التهرب من دفع فواتير الكهرباء من خلال تطبيق نظام الجباية الإلكترونية.