العراق بصدد افتتاح أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة

شفق نيوز - بغداد

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأحد، أن الوزارة ستدشن قريباً مشروع "شمس البصرة" للطاقة النظيفة.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع محطة كربلاء للطاقة الشمسية، لذي يعدّ الأول من نوعه في العراق، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الوزير في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المشروع عبر دائرة تلفزيونية، إن افتتحنا المرحلة الأولى من المشروع بـ 39 ألف لوح شمسي، مردفا بالقول إنه "سنواصل العمل حتى نصب 500,000 ألف لوح بطاقة تصميمية تبلغ 525 ميغاواط في كربلاء وبابل، بما يعزز استقرار الشبكة ويخفف الاعتماد على الوقود الأحفوري ويقلل الانبعاثات الضارة بالبيئة".

في الجنوب، أشار الوزير إلى أن العمل يتقدم في مشروع "شمس البصرة" بطاقة 1000 ميغاواط و مليوني لوح شمسي، ليكون أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، و سيفتتح جزؤه الأول قريباً.

من جهته قال رئيس مجلس الوزراء في كلمة له، إن مشاريع الطاقة الشمسية هي خيار أساسي للمرحلة الحالية والمراحل المقبلة، وأنه من الضروري تجهيز الوحدات السكنية المزمع توزيعها بين الأسرة التربوية بالطاقة الشمسية وكذلك بقية مشاريع الإسكان.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات عملية بدءاً من الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية وهو الآن قيد التنفيذ، بجانب إنجاز الشركة المنفذة للمشروع في كونها أول شركة تنتج طاقة كهربائية شمسية تدخل للمنظومة الوطنية.

وأوضح السوداني أن العراق يشهد لأول مرة انتاج طاقة كهربائية من محطة شمسية، وهي تنتج حالياً (22) ميغاواط و ستصل خلال شهرين الى (75) ميغاواط، وأن وزارة الكهرباء ماضية باستراتيجية مشاريع الطاقة الشمسية.

وتابع القول إن هناك مشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة و النظيفة والمستدامة سترى النور قريبا، مؤكداً الحرص على التناغم مع تقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة التي تشهد تأثيرات سلبية بسبب المشاريع التي تعتمد أنماط الإنتاج القديمة.