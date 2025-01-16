وزير الكهرباء: ‏المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية بأداء الشبكة الوطنية

شفق نيوز/ واصل وزير ‏الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الخميس، معايشته الميدانية في شركة توزيع كهرباء بغداد، مؤكداً أن ‏المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في أداء الشبكة الكهربائية.‏

وأوعز فاضل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال اجتماعه مع الملاكات الهندسية والفنية في الشركة بـ"المباشرة الفورية ‏بالأعمال المدنية لمشروع المحطات (الذي يمثل حجر الأساس في خطة معالجة ‏الاختناقات) استعداداً لموسم الصيف المقبل".‏

وأوضح أن "خطة معالجة الاختناقات تتضمن استحداث مغذيات جديدة، ونصب محولات إضافية ‏في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية"، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خططاً بديلة لمواجهة أي ‏تحديات قد تعترض سير العمل".‏

وشدد وزير الكهرباء، على ضرورة "الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ"، موجهاً بتشكيل فرق عمل ‏متخصصة لمتابعة سير الأعمال على مدار الساعة".