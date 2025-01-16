وزير الكهرباء: المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية بأداء الشبكة الوطنية
شفق نيوز/ واصل وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم
الخميس، معايشته الميدانية في شركة توزيع كهرباء بغداد، مؤكداً أن المرحلة
المقبلة ستشهد نقلة نوعية في أداء الشبكة الكهربائية.
وأوعز فاضل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال اجتماعه
مع الملاكات الهندسية والفنية في الشركة بـ"المباشرة الفورية بالأعمال
المدنية لمشروع المحطات (الذي يمثل حجر الأساس في خطة معالجة الاختناقات)
استعداداً لموسم الصيف المقبل".
وأوضح أن "خطة معالجة الاختناقات تتضمن استحداث
مغذيات جديدة، ونصب محولات إضافية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية"،
مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خططاً بديلة لمواجهة أي تحديات قد تعترض سير العمل".
وشدد وزير الكهرباء، على ضرورة "الالتزام بالتوقيتات
الزمنية المحددة للتنفيذ"، موجهاً بتشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة سير
الأعمال على مدار الساعة".